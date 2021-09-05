سقوط مسجل خطر وبحوزته مخدرات وسلاح ناري في المنوفية

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات وسلاح ناري بقصد الاتجار بالمنوفية.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية قيام شخص، له معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، بالاتجار في المخدرات مُتخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وطلقات نارية، كمية من نبات البانجو، كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالى).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.