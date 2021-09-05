السودان يؤكد استعداد قواته المسلحة لتنفيذ الترتيبات الأمنية ودمج القوات وفق اتفاق سلام جوبا

أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن ياسين إبراهيم ياسين، استعداد القوات المسلحة للعمل مع كافة الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ مهام الترتيبات الأمنية، وتحقيق آليات دمج القوات وفق ما جاء في وثيقة اتفاق "سلام جوبا".

وأضاف وزير الدفاع السوداني خلال كلمته في ورشة "المشاورات التقنية لتفعيل دعم لجنة وقف إطلاق النار الدائم " التي عُقعدت برعاية بعثة الأمم المتحدة بالسودان "يونيتامس" اليوم" إن القوات المسلحة ستعمل بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة وإنها ستقبل النصح من كافة الجهات المعنية، كما إنها على أتم الاستعداد للإنتشار في كافة أنحاء البلاد من أجل تنفيذ اتفاق السلام -حسب وكالة أنباء السودان "سونا".

وأوضح ياسين إن الأحداث التي شهدتها بعض المناطق في ولاية شمال دارفور "الفاشر" مؤخراً تُعد أحداثاً فردية ومعزولة، مبينا أن ضعف الموارد المالية وقف حائلا في تنفيذ بروتوكولات الترتيبات الأمنية.

وأعرب الوزيرعن أمله أن تخرج الورشة بتوصيات تسهم في عمليات الانتقال السلمي للسلطة وتحقق أهداف الفترة الانتقالية.

من جانبه، وصف رئيس البعثة الأممية "يونيتامس" فولكر بيرتس، الأحداث التي وقعت في كل من منطقتي الجنينة وزالنجي بأنها تدل على أن الاوضاع الامنية في دارفور هشة وتتطلب بذل المزيد من الجهود لمعالجتها من أجل إحلال الإستقرار، معبراً عن أمله أن تتم عملية نشر القوات المشتركة هناك في أقرب وقت ممكن.

وقال إنه سيقوم برفع تقرير إلى مجلس الامن الدولي في نيويورك كما أنه سيطلعه على كافة الاوضاع في مناطق ولايات دارفور وعمل بعثة يونيتامس، مشيرا إلى أن بعثته تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تحقيق الاستقرار وحماية المدنيين، وإشراك كافة فعاليات الشعب السوداني خاصة المرأة لتقوم بدورها الفاعل في إرساء دعائم الامن والاستقرار.

من جانبه قال الفريق سليمان صندل رئيس القوات المشتركة إن إنعقاد الورشة يعني ايذانا ببدء مسار البرتوكولات الامنية.