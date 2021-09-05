القبض على سارق هاتف محمول من داخل سيارة بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على عاطل لاتهامه بكسر زجاج سيارة وسرقة هاتف محمول من داخلها بالإسماعيلية، بعد كشف ملابسات مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن الواقعة.



وبفحص الواقعة تبين أنه قسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية تلقى بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها بدائرة القسم.



وتشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل مقيم بدائرة القسم وله معلومات جنائية.



وبتقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.