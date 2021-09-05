 كوريا الجنوبية: أكثر من 30 مليون مواطن حصلوا على جرعة على الأقل من لقاح كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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كوريا الجنوبية: أكثر من 30 مليون مواطن حصلوا على جرعة على الأقل من لقاح كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:34 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 9:34 ص

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن أكثر من 30 مليون مواطن حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح ضد فيروس كورونا.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، القول إن نحو أكثر من 30 مليون شخص حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح، أي نحو 58% من تعداد السكان البالغ عددهم 52 مليون نسمة.

وأضاف المركز أن 17.7 مليون شخص، أو ما يعادل 34.6% من تعداد السكان حصلوا على جرعتي اللقاح.

وتسعى الحكومة لتطعيم ما لا يقل عن 36 مليون شخص، أو ما يعادل 70% من تعداد السكان بحلول عطلة شوسيوك خلال الشهر الجاري؛ بهدف تحقيق مناعة القطيع في نوفمبر المقبل.


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