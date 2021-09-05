تقرر رسميا تعليق مباراة البرازيل والأرجنتين والتي كان مقرر لها مساء اليوم الأحد ضمن تصفيات كأس العالم 2022.

وقرر اتحاد أمريكا الجنوبية رسميا تعليق المواجهة والتي تسببت في أزمة أثارت دهشة متابعي كرة القدم حول العالم.

وتوقفت مباراة المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني لكرة القدم، بعد دقائق من بدايتها بسبب مشكلة تتعلق باللاعبين الأرجنتينيين الأربعة المتواجدين بالملعب والذين ينتمون لأندية بالدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وجاءت بداية المباراة خالية من أي ملامح فنية وشابتها بعض الخشونة من لاعبي الفريقين دفعت الحكم إلى التدخل بالتحذيرات الشفهية.

ولكن المباراة توقفت بعد مرور نحو خمس دقائق فقط لمشكلة على خط الملعب شارك فيها لاعبو الفريقين قبل أن يتدخل النجمان الكبيران البرازيلي نيمار دا سيلفا والأرجنتيني ليونيل ميسي وتبعهما كاسيميرو قائد المنتخب البرازيلي للمساهمة في حل الأزمة.

ولكن المشكلة لم تحسم ما دفع لاعبي المنتخب الأرجنتين إلى مغادرة المستطيل الأخضر باتجاه غرف تغيير الملابس. وتم السماح لأربعة لاعبين أرجنتينيين، اتهموا بانتهاك قواعد السفر الخاصة بفيروس كورونا ، التي وضعتها الحكومة البرازيلية وقدموا معلومات خاطئة في نموذج المشاركة ، بالاشتراك في مباراة منتخب بلدهم ضد البرازيل. وطلبت وكالة تنظيم الصحة البرازيلية اليوم من الشرطة الفيدرالية ترحيل إميليانو مارتينيز وإيميليانو بوينديا وكريستيان روميرو وجيوفاني لو سيلسو ، رباعي المنتخب الأرجنتيني.

ورغم ذلك ، توصل الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم والحكومة البرازيلية لاتفاق وسمح للاعبين بالمشاركة في المباراة ، شريطة مغادرتهم البرازيل مباشرة عقب اللقاء.

ولكن المشكلة التي حدثت بعد دقائق من بداية المباراة أوقفت اللقاء قبل أن يتقرر تعليقه.