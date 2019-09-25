عمرو أديب يروي كواليس لقائه السيسي قبل أداء القسم كرئيس للجمهورية

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تشرف بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أداء القسم كرئيس للجمهورية، موضحًا أنه تلقى دعوة كريمة للقاء «السيسي» قبل أداء القسم بأيام.

وأضاف أديب، خلال تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن الرئيس أخبره منذ اللحظة الأولى برغبته في امتلاك 100 مليار جنيه، معلقًا: «منذ اللحظة الأولى للقائه قال لي يا عمرو عاوز يبقى عندي 100 مليار جنيه».

وأشار إلى أن امتلاك 100 مليار جنيه حلم موجود في رأس الرئيس السيسي قبل أداء القسم في الفترة الأولى، منوهًا إلى أنه أخبر الرئيس بأن توفير هذا المبلغ «مسألة صعبة»، وفقًا لتعبيره.

ولفت إلى أن الرئيس أخبره في رغبته بتحقيق العديد من الأحلام ومساعدة المواطنين، مشيرًا إلى أنه سأل الرئيس عن مصادر الحصول على هذا المبلغ، فأجابه الرئيس بأن رجال الأعمال يدعمون الدولة بصورة كبيرة.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لكل من ساهم فى قافلة «أبواب الخير»، خاصة فيما يتعلق بصندوق تحيا مصر، مؤكدا أن المجتمع المصرى يقدر هذا الأمر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمة ضمن الفعالية: «الـ 100 مليار جنيه اللى كنا بنحلم بيها مجتش لحد دلوقتى، علشان كده كنت بقول لدكتور مدبولى لازم نشوف وسيلة أخرى تضيف الصندوق أكتر من كده، سواء من تبرعات الناس أو من موارد يمكن حشدها».