أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية أن نهر الدندر سجل 13.64 متراً أمس؛ مقابل 13.56 متر أمس الأول، متجاوزا منسوب الفيضان البالغ 13.05 متر.

والدندر نهر موسمي ينبع من الهضبة الإثيوبية ويلتقي داخل الأراضي السودانية بالنيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وذكر تقرير لجنة الفيضان بوزارة الري السودانية أن منسوب نهر النيل عند العاصمة الخرطوم، أمس الأحد، سجل استقرارا عند 17.23 متر، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (17.66) بنحو 43 سم، وسجلت محطة شندي منسوب 17.66 متر مقابل 18.05 متر، أمس، أقل من أعلى منسوب مسجل تاريخيا (18.44 متر).

وكشفت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن إيراد النيل الأزرق عند محطة الديم بالحدود السودانية الإثيوبية بلغ 543 مليون متر مكعب مقابل 560 مليون متر مكعب أمس، فيما سجل إيراد نهر عطبرة 255 مليون متر مكعب مقابل 238 مليون متر مكعب أمس، بينما حافظ إيراد النيل الأبيض استقراره عند 130 مليون متر مكعب، متوقعة أن تشهد جميع القطاعات استقرارا في المناسيب.