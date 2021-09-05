قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن تصريحات ودعاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، خلال احتفالية أبواب الخير التي نظمها اليوم صندوق تحيا مصر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يغيظ أعداء مصر والحاقدين والشامتين.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم كانت متزنة، معلقًا: «كلام ينزل على الأعداء كمياه النار لأنهم لا يرغبون في أي اتجاه ديني في هذا البلد أو اتجاه للالتزام والتوحيد والإقرار بالانتساب إلى الله عز وجل».

وأشار إلى أن كلام الرئيس السيسي فيه توحيد ونسبة الخلق للخالق، مشددًا على أهمية تأكيد الانتماء إلى الله، وخاصة أن الاعتراف بالمرض «فيروس كورونا» شيء والإرادة الإلهية أمر آخر.

ووصف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، دعاء الرئيس المليء بالتوحيد والتضرع والإقرار بربوبية الله بأنه «حالة فريدة من نوعها»، مضيفًا: «حالة لإنسان على رأس قمة الهرم يتضرع إلى الله بمنتهى الإخلاص والتوحيد».

وتابع: «أسأل الله أن يقبل هذا الدعاء ويجعله خالصًا لوجه الله، الله أعلم بما في قلوب العباد وندعو له أن يكون قلبه مقبولا كلسانه، وأن يقبل الله منه عمله وأن يرزقه الإخلاص في القول والعمل بما فيه صالح للعباد والبلاد وأن نكون من الصادقين».

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية «أبواب الخير»، التي نظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري،

وقال السيسي، خلال كلمته ضمن الاحتفالية: «بالنسبة لي كمسئول عن المواطنين في مصر ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالي وكفى به، هو من يساعدنا ويحمينا، وكل المخلوقات مخلوقاته، وكورونا جزء من مخلوقاته؛ فهو يكفينا شرها ويكفي مصر وكل العالم تأثيرها».

وردد الرئيس السيسي دعاء متضرعا إلى الله، عز وجل، قائلا: «اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علماً، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم».