تايلاند تسجل 15 ألفا و452 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت وزارة الصحة العامة التايلاندية، اليوم الأحد، تسجيل 15 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى مليون و280 ألفا و534 حالة.

كما سجلت وزارة الصحة -حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية- 224 حالة وفاة جديدة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليصل بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 12 ألفا و855 حالة.

وسجلت الوزارة تعافي 18 ألفا و257 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليبلغ إجمالي المتعافين إلى مليون و115 ألفا و793 حالة.