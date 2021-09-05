آلاف الأشخاص يشاركون في أول «مسيرة فخار» للمثليين في اسكتلندا منذ ظهور الجائحة

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خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في مدينة جلاسكو الاسكتلندية اليوم السبت للمشاركة في أول "مسيرة فخر" منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا ) أن ازدواج الميول الجنسية كان عنوان مسيرة جلاسكو لهذا العام، الذي بدأ في فيستيفال بارك قبل أن يشق طريقه إلى ساحة جورج.

وتم إلغاء معظم الفعاليات ذات الصلة في جميع أنحاء بريطانيا في عام 2021 بسبب فيروس كورونا، وتستضيف جلاسكو وبرمنجهام فقط مسيرات هذا العام.

وقال المنظمون إن مسيرة جلاسجو هي أول مسيرة كاملة منذ ظهور الفيروس .

يشار إلى أن "مسيرة الفخر" ‏ هي مسيرة تنظمها المنظمات المناوئة للعنصرية الجنسية ‏ وتدعو مجتمع المثليين والسحاقيات وثنائي الميول والمتحولين إلى أن يكونوا فخورين بميولهم.