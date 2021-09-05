جماهير الزمالك تتسبب في بكاء شيكابالا

دخل محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، في نوبة بكاء شديدة أثناء تشغيل أغنية "زملكاوي" على هامش حلوله ضيفا على قناة أم بي سي مصر.

وبكى شيكابالا بشدة على الهواء بسبب حديث جماهير الزمالك والأهلي عنه خلال تقرير أعده برنامج عمرو أديب.

وعندما سئل شيكابالا عن سبب بكائه.. قال: «أشاهد جماهير الزمالك وبعض جماهير الأهلي تتحدث عني بهذه الطريقة لا أستطيع التحمل».

وأضاف: «هناك لاعبين من الأهلي أصدقاء مقربين لي، ولكن هناك من يحاول نشر صورة خاطئة عني وهذا غير حقيقي».

وتعرض شيكابالا (بصفته قائد الزمالك) في الموسم الماضي لضغط شديد قبل التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم، حيث تغيرت 4 مجالس إدارية وكانت هناك أزمات مالية داخل الفريق بالإضافة الى رحيل بعض اللاعبين من القوام الأساسي للفريق وعلى رأسهم فرجاني ساسي.