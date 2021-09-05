 لميس الحديدي: إيمان الحصري تقدمت ببلاغ رسمي ضد الطبيب المتسبب في مضاعفاتها الصحية - بوابة الشروق
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لميس الحديدي: إيمان الحصري تقدمت ببلاغ رسمي ضد الطبيب المتسبب في مضاعفاتها الصحية


نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 1:04 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 1:05 ص

كشفت الإعلامية لميس الحديدي عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية إيمان الحصري، قائلة: «إيمان الحصري ستسافر غداً للخارج لإجراء جراحة وأتمنى لها كل الشفاء العاجل فقد شهدت لحظات صعبة بعد وعكتها الصحية مش هقدر أقول كل تفاصيلها».

لكنها تابعت عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»، قائلة: «لكن في النهاية الحصري تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد ما تعرضت له بسبب الطبيب الذي تسبب لها في الخطأ الطبي الذي نجم عنه مشكلات ومضاعفات وكوارث قد تحكيها بنفسها في يوم من الأيام، وأتمنى لها أن تعود قوية وعفية وجميلة كما كانت دائماً».

وحول الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز قالت الحديدي: «أنا على تواصل معها دائماً ومع زوجها أحمد العوضي باستمرار وهو متواجد معها في رحلتها العلاجية بسويسرا فبلاش الشائعات اللي دمها مش خفيف ومش معقول نسيب الست الي حالتها تعبانة وحالتها ونقعد نطلع شائعات من نوع طلقها وسابوا بعض، إرحموا الناس شوية».

وأكملت: «كل ما يرد أن حالتها حرجة غير دقيق وقد أجرت عملية جراحية بالخارج وحالتها الصحية تشهد تحسناً بطيئاً لكن حالتها مش حرجة».

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