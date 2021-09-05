 الأمن يعيد طفلة قبل 24 ساعة من تغيبها بالقليوبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن يعيد طفلة قبل 24 ساعة من تغيبها بالقليوبية

مصطفى عطية:
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 1:21 ص | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 1:21 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية من إعادة طفلة قبل مرور 24 ساعة على تغيبها بالقليوبية، وذلك بعد تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى.

وبفحص الواقعة تبين تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغاً من عامل بشركة مقاولات – مقيم بدائرة المركز، أفاد خلاله بتغيب كريمته (تبلغ من العمر 12 عاماً)، وقرر باعتياد ابنته التغيب عن المنزل، آخرها كان خلال شهر يوليو الماضى، وعثر عليها بمعرفة أحد الأهالى بدائرة المركز ولم يقم بالإبلاغ.

واتخذت الأجهزة الأمنية إجراءات البحث عن الفتاة المتغيبة، وتم العثور عليها بمحطة قطار قليوب بعد ساعات من الإبلاغ عن تغيبها، وباستدعاء والدها تعرف عليها.

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