وزير السياحة والآثار يصطحب نظيره السعودي في جولة بالمتحف المصري

اصطحب اليوم الأحد الدكتور خالد العناني، وزير للسياحة و الاثار، أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في جولة داخل المتحف المصري بالتحرير، حيث استمعا إلى شرح من صباح عبد الرازق مديرة المتحف.

وشملت الجولة قاعات العرض المختلفة بالمتحف منها القاعات الخاصة بالدولة القديمة، والدولة الوسطى والحديثة، بالإضافة إلى القاعات الخاصة بتماثيل الملك إخناتون والملكة نفرتيتي وعصر العمارنة، ومقتنيات يويا وتوبا، وكنوز الملك توت عنخ آمون.

وأعرب وزير السياحة السعودي، خلال الجولة، عن إعجابه بمقتنيات المتحف وخاصة تمثال لرأس الملكة حتشبسوت وتابوت داجي الملون وقناع الملك الشاب.