سفير الرياض لدى القاهرة: مصر رائدة سياحيا على مستوى العالم

قال سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، أسامة بن أحمد نقلي، إن مصر رائدة سياحيا على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن المباحثات التي عقدها وزير السياحة السعودي في مصر تجاوزت مسألة توقيع البروتوكولات ومذكرات التفاهم.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الأحد، أن السعودية حريصة على تحول التعاون مع مصر إلى تنفيذ برامج سياحية مشتركة تخدم البلدين، مستشهدًا بسيادة ثقافة «الكروز» البحري، خلال الفترة الأخيرة.



وأشار إلى أن السعودية تسير رحلتي كروز واحدة من جدة إلى سفاجا في مصر، وأخرى إلى ميناء العقبة في الأردن، موضحًا أن البرنامج يخدم السائح في 3 دول هي مصر والأردن والسعودية من أجل الاستمتاع بالتجول في المنطقة ومختلف معالمها التاريخية والسياحية.



وأعلن سفير السعودية لدى القاهرة، عن زيارة 80 ألف سائح سعودي لمصر خلال شهر أغسطس، وذلك بعد إعلان المملكة فتح السفر منها قبل 3 أشهر، لافتًا إلى أن السائحين يتنقلون ما بين الساحل الشمالي وشرم الشيخ والقاهرة والأقصر.



واستقبل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق، اليوم الأحد، الوزير أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، والوفد المرافق له من بينهم، الأمير سعود بن نهار آل سعود، وكيل الوزارة للتفعيل السياحي بالمناطق و د. عايض بن هادي العتيبي وكيل وزارة الاستثمار للبيئة الاستثمارية و المستشار سجا الحوشان.