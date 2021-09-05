«فيسبوك» يتسبب في مقتل طالب على يد صديقه بخنجر في الأقصر

لفظ طالب أنفاسه الأخيرة بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر، متأثرًا بإصابته إثر تعدي صديقه عليه بسلاح أبيض بوسط مدينة الأقصر، جراء حدوث مناوشات كلامية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تطورت لمشاجرة في الشارع.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا من اللواء مجدي لطفي مدير المباحث الجنائية باستقبال مستشفى الكرنك الدولي طالب يدعى "م. ج" 15 عاما، مقيم بدائرة البندر، لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة الأطباء إسعافه.

وعقب تقنين الإجراءات وبالانتقال من قبل ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الأقصر تبين تورط صديقه " ز. م" 15 سنة طالب مقيم بدائرة القسم، في قتله عقب تعديه عليه بسلاح أبيض "خنجر" في الشارع في أثناء مشادة كلامية عبر "فيسبوك" تطورت لتنقل في أحد شوارع منطقة أبو الجود، بوسط مدينة الأقصر.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.