وزيرة الصحة: لن نسمح لموظفي الجهاز الإداري بالذهاب إلى العمل دون الحصول على اللقاح

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة تستهدف تلقيح من 7 إلى 8 ملايين مواطن شهريًا بدءًا من سبتمبر المقبل، بعد الانفراجة التي سيشهدها تصنيع لقاحات كورونا، متوقعة الانتهاء من تلقيح 40 مليون مواطن بنهاية شهر ديسمبر.

وأضافت زايد، خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن الدولة لن تسمح للموظف بالجهاز الإداري الدخول إلى مكان العمل إلا بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأشارت إلى أن الطاقة الإنتاجية لمصنع «فاكسيرا» العجوزة 200 مليون جرعة لقاح سنويًا، ومصنع مدينة السادس من أكتوبر مليار جرعة سنويًا، لافتة إلى أن إنتاج 6 أكتوبر 5 أضعاف العجوزة.

ولفتت وزيرة الصحة، إلى تخصيص مصنع 6 أكتوبر للإنتاج الدولي للقارة الإفريقية وشرق المتوسط، والعجوزة لتلبية الاحتياج القومي، قائلة إن وفدًا من الاتحاد الإفريقي زار فرع 6 أكتوبر وطلبوا تلبية 100% من احتياجاتهم من خلاله.

https://twitter.com/KelmaAkhira/status/1434254627311079429?s=20