علي جمعة: صندوق تحيا مصر استطاع توصيل عدد كبير من المساعدات في ظل أصعب وأدق الأوقات

قال الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير": "إن الصندوق استطاع أيضا في أصعب وأدق الأوقات التي يمر بها العالم في ظل مشكلات صحية واجتماعية، الوصول بهذا العدد الكبير من المساعدات إلى الناس".

وأشاد جمعة - في كلمته خلال احتفالية "أبواب الخير" بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي - بأداء صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي وعلى رأسها الوزيرة نيفين القباج بالتعاون مع وزارة الصحة وغيرها من الوزارات ومع مؤسسات المجتمع المدني البالغ عددها 18 مؤسسة، لتقديم المساعدات لمستحقيها".

واختتم كلمته قائلا " فخامة الرئيس السيسي جزاك الله خيرًا، وجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتك وحسنات القائمين عليها".