تقرير: تنظيم مؤيد للديمقراطية في هونج كونج يرفض الكشف عن عضوياته وتمويله

قال تنظيم في هونج كونج، نظم وقفة ميدان تيانانمين الاحتجاجية السنوية في المدينة، إنه لن يمتثل لطلب الشرطة لتسليم معلومات عن عضوياته وشؤونه المالية، وسوف يعقد اجتماعا خاصا هذا الشهر للتصويت بشأن حله، حسبما ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن تقرير الصحيفة أن "تحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين"، أعلن ذلك اليوم الأحد، بعد أسبوعين من إرسال الشرطة رسائل إلى 12 عضوا تطلب فيها معلومات عن أنشطة المجموعة وتمويلها.

وذكرت الصحيفة أن التحالف سوف يعقد اجتماعا عاما استثنائيا يوم 25 سبتمبر للتصويت على حله.

وقال تشاو هانج تونج، نائب رئيس التحالف، إن الشرطة لم تقدم سببا للحاجة إلى المعلومات، لكنها فقط "تشتبه في وجود عميل أجنبي"، وفقا للتقرير.

ونقلت الصحيفة عن تشاو قوله إن التحالف "لن يقدم المعلومات المطلوبة".

وقد يؤدي عدم الامتثال إلى غرامة تصل إلى 100 ألف دولار من عملة هونج كونج (12870 دولارا أمريكيا) والسجن لمدة ستة أشهر، وفقا للصحيفة.

وتحقق شرطة هونج كونج بشأن التحالف بحثا عن انتهاكات محتملة لقانون الأمن القومي، حسبما أفادت صحيفة "ون وي بو" المؤيدة لبكين الشهر الماضي نقلا عن مصدر لم تحدد هويته.