الدبيبة: لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية بأن تهدد استقرار قطاع النفط في ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها، وذلك بحضور وزير النفط والغاز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أكد «الدبيبة» على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج، قائلًا: «لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك».
واستمع رئيس الحكومة الليبية بعد ذلك لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة بشأن آلية العمل المنبثقة.
واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.
وأعطى تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.
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