 الدبيبة: لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية بأن تهدد استقرار قطاع النفط في ليبيا - بوابة الشروق
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الدبيبة: لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية بأن تهدد استقرار قطاع النفط في ليبيا

النفط الليبي
النفط الليبي
هديل هلال
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 8:04 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 8:04 م
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، بديوان مجلس الوزراء، اجتماعًا بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها، وذلك بحضور وزير النفط والغاز ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

ونقلًا عن الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء الأحد، أكد «الدبيبة» على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج، قائلًا: «لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك».

واستمع رئيس الحكومة الليبية بعد ذلك لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة بشأن آلية العمل المنبثقة.

واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.

وأعطى تعليماته اللازمة لمعالجة الإشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.

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