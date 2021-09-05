 إعفاء 237 مريضا من رسوم الخدمة الطبية بمستشفى العريش العام - بوابة الشروق
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إعفاء 237 مريضا من رسوم الخدمة الطبية بمستشفى العريش العام

مستشفى العريش العام
مستشفى العريش العام
مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 7:36 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 7:36 م
أعلن الدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة بشمال سيناء، إعفاء 237 مريضًا من الرسوم الخاصة بالفحوصات الطبية، لغير القادرين بمستشفى العريش العام خلال شهر أغسطس الماضي.

وأضاف شوكة أن إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية تساعد غير القادرين من المرضى، بإعفائهم من قيمة الفحوصات الطبية بعد عمل بحث اجتماعي شامل، وزياراتهم منزليًا.

وأوضح إبراهيم عبد الله، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية الطبية، إعفاء 126 مريضًا بالقسم الداخلي و111 مريضًا بالعيادات الخارجية في مستشفى العريش، وصرف إعانه دورية حكومية بمبلغ ١٢٠ جنيها لمريضي درن.

ولفت إلى أن الإخصائيين الاجتماعيين يقومون بواجباتهم نحو المرضى غير القادرين لتسهيل الخدمة الطبية.

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