شيكابالا: الكرة في مصر تحتاج للعدل

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طالب محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، بإيقاف كل مسؤول يشعل الفتنة بين الجماهير.

وقال شيكابالا في تصريحات تلفزيونية لقناة"أم بي سي مصر": «الزمالك خسر الدوري في سنوات عديدة ولم نقل الأهلي حصل على اللقب ب7 ركلات جزاء أو أي شئ من هذا القبيل».

وأضاف: «لابد من تطبيق العدالة وإيقاف كل من يشعل الأزمات بين الجماهير والمنافسة تكون كرة فقط».

وعن المنافسة بين قطبي الكرة المصرية في بطولة الدوري.. قال: «لعبت في السعودية وأندية كثيرة الجميع يشهد أن الدوري المصري من افضل الدوريات على مستوى العالم».

وواصل: «الكرة في مصر "مش حلوة" لأن البعض لا يطبق العدالة، للتقدم خطوة إلى الأمام بالمسابقة لابد من العدل بين الأندية».

وانتقل شيكابالا للحديث عن المعسكر الذي أقامه باتريس كارتيرون في الإسكندرية.. قائلا: «ضمن اسباب التتويج بالدوري هذا الموسم هو معسكر الاسكندرية».

وأتم: «الجميع كان على قلب رجل واحد وتعاهدنا في كل يوم أن نفوز باللقب».