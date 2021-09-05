جماعة مناهضة لطالبان تقول إنها تمكنت من تطهير مقاطعة بولاية بانشير في أفغانستان

زعمت جماعة مقاومة أفغانية، مناهضة لحركة طالبان اليوم الأحد أن مقاتليها تمكنوا من تطهير مقاطعة في وادي "بانشير" شمال شرق البلاد من عناصر الحركة المتشددة وألحقوا بهم خسائر فادحة.

وكتب المتحدث باسم "جبهة المقاومة الوطنية، فهيم داشتي، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه تم تفريغ مقاطعة "باريان" بشكل كامل من مقاتلي طالبان.

وتابع داشتي أن حوالي ألف مقاتل من طالبان إما قتلوا أو أصيبوا أو احتجزوا كأسرى، بعد إغلاق طريق الخروج خلفهم.

ولم يتسن التحقق من المعلومات من مصدر مستقل.

وزعم متحدث باسم طالبان، يدعى بلال كريمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم الأحد أن قواتهم سيطرت على خمس من سبع مقاطعات بالولاية .

وولاية "بانشير" هي الولاية الوحيدة من 34 ولاية أفغانية، لم تسيطر عليها طالبان بعد وهي منطقة جبلية، يصعب الوصول إليها، شمال كابول، مما يمنح المقاتلين المناهضين لطالبان ميزة في معركتهم ضد طالبان.