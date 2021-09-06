 بعد «سمكري البني آدمين».. القبض على فتاة تدير عيادة يمتلكها سباك بمدينة نصر - بوابة الشروق
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بعد «سمكري البني آدمين».. القبض على فتاة تدير عيادة يمتلكها سباك بمدينة نصر

محمد أبوعوف
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:58 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:58 م

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، اليوم الأحد، فتاة حاصلة على كلية اقتصاد منزلى لانتحالها صفة طبيبة علاج طبيعى وتدير عيادة بمدينة نصر.

وتلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من قسم شرطة مدينة نصر بوجود عيادة يديرها غير مختصين للعلاج الطبيعى والتخسيس.

ودلت التحريات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن العيادة تديرها فتاة وتنتحل صفة طبيبة وتقوم بتوقيع الكشف الطبى على الزبائن.

وأمر مدير المباحث بمداهمة العيادة وتم ضبط فتاة بداخلها تنتحل صفة طبيبة، وعثر على كمية كبيرة من الأقراص وأدوية التخسيس.

وبفحص أوراق العيادة تبين أن مالكها سباك ينتحل صفة طبيب، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبطه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية ألقت منذ يومين القبض على صاحب مركز «سمكري البني آدمين» في مدينة نصر، مع غلق وتشمع المركز.

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