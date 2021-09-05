بنزيما: مبابي سينتقل لريال مدريد عاجلا أو آجلا

يثق كريم بنزيما، نجم ريال مدريد، في انتقال مواطنه كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، لصفوف المرينجي عاجلًا أو آجلًا، على الرغم من تعثر انتقاله في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان ريال مدريد قد حاول جاهدًا التعاقد مع مبابي في فترة الانتقالات الصيفية لكن تمسك باريس سان جيرمان بلاعبه حال دون انتقال المهاجم الفرنسي لصفوف المرينجي، ويأمل الريال في التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عندما يكون في الشهور الـ6 الأخيرة بتعاقده، ويحق له التوقيع لأي ناد.

وتحدث بنزيما لقناة "تيليفوت" عن مبابي، قائلًا:" كنت أتمنى أن يوقع مبابي للريال هذا العام، لكني أعلم أن هذا سيحدث عاجلا أو آجلا، وسيكون لاعبا في ريال مدريد".

وأضاف:" ريال مدريد يرغب في التعاقد معه، وهذا لم يعد سرًا".

وأتم بنزيما حديثه بالإجابة عما إذا كان يتحدث مع مبابي في مسألة انتقاله للريال، قائلًا:" لقد تحدثنا، لكن ليس عن هذا الموضوع بالتحديد، إلا أننا نبقى على اتصال دائم".