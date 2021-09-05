نجح ضباط المباحث في مديرية أمن البحيرة، اليوم الأحد، في كشف ملابسات واقعة العثور على جثة تاجر خضروات بإحدى المزراع بوادي النطرون، موثق اليدين، وتم ضبط الجناة مرتكبي الجريمة.

ترجع أحداث الواقعة حينما تلقى مأمور مركز شرطة وادى النطرون بمديرية أمن البحيرة، بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بدائرة المركز، موثق اليدين والقدمين وأسفل رأسه وسادة عليها آثار دماء وبها عدة جروح.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى تحديد شخصية المجنى عليه، وتبين أنه تاجر خضروات، مقيم بمحافظة شمال سيناء، وله محل إقامة آخر بالإسماعيلية، كما تبين استئجاره مزرعة بدائرة المركز، كما أسفرت الجهود عن أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بمزرعة المجنى عليه "له معلومات جنائية"، وزوجته "ربة منزل"، مقيمان بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة عقب استدراجهما المجنى عليه لمسكنهما، مُستغلاً الأول عمله بالمزرعة، حيث عقدا العزم وبيتا النية على التخلص منه والاستيلاء على سيارته وأمواله، وبتاريخ الواقعة حضر المجنى عليه لمسكنهما، وقام الأول بمباغتته وضربه على رأسه بمطرقة حديدية، واستعان بالثانية وقاما بتقييده والتعدى عليه بالضرب حتى فارق الحياة، ثم قاما بنقله باستخدام سيارته، وألقياه بمكان العثور.

كما أضاف الأول بتخلصه من الأوراق الخاصة بإثبات هوية المجنى عليه، وتراخيص السيارة وهاتفه المحمول بإلقائها بإحدى المجارى المائية، وأرشدا عن (سيارة المجنى عليه - مبلغ مالى خاص بالمجنى عليه - الأداة المستخدمة فى الواقعة).

تم تحرير المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.