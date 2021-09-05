بلغاريا تسجل 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا، اليوم الأحد، تسجيل 854 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 32 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 19 ألفا و83 حالة، حسبما ذكرت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية.

وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 461 ألفا و545 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

ويوجد في المستشفيات حاليا 4114 ألفا و70 شخصا، من بينهم 338 في حالة حرجة. وارتفع عدد حالات الشفاء إلى 408 آلاف و43 حالة بعد تسجيل 192 حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الحالات النشطة 34 ألفا و419 حالة.