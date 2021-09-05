محافظ الدقهلية: أنشطة التضامن الاجتماعي تستهدف 18 مركزا بالمحافظة

أعرب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، عن اهتمامه بمتابعة أنشطة قطاع التضامن الاجتماعي، والتي تستهدف المواطن البسيط والمرأة والطفل والأسر الفقيرة بدون عائل، حيث يجرى تنفيذ هذه الأنشطة من خلال الإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي وعددها 18 إدارة بالمراكز والأحياء و189 وحدة اجتماعية بالقرى والنجوع.



وقال مختار إن هذه الأنشطة تستهدف المواطنين البسطاء في كافة مجالات العمل الاجتماعي، والتي تشمل المرأة والأسرة والطفولة، والأسر المنتجة، والتأهيل والدفاع الاجتماعي، والجمعيات الأهلية، والتكوين المهني، والأندية الاجتماعية، والخدمة العامة، وخدمات الأسرة لكل الفئات، وخدمات التنمية المجتمعية.



ووجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأهمية الاستمرار والتميز في كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة البسطاء والمرأة والطفل والمسنين، من خلال الإدارات والوحدات الاجتماعية بالمراكز والمدن والقرى، مشيرا إلى ضرورة تعظيم دور الجمعيات الأهلية والمؤسسات الاجتماعية في تقديم خدماتها للمواطنين، جنبا إلى جنب مع أجهزة الدولة.



ومن ناحيته، أوضح الدكتور وائل عبد العزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن ما تم إنجازه خلال شهر أغسطس الماضي في مجال التضامن الاجتماعي تمثل في صرف المساعدات الضمانية بلغت قيمتها 8.398 مليون جنيه تم صرفها لـ26 ألف أسرة، وفي مجال مشروعات الأسر المنتجة تم تنفيذ 30 مشروعا بتكلفة بلغت 299 ألف جنيه كما استفادت 16 حالة من مشروعات التنمية والتدريب، كما تقدمت 400 حالة للحصول على كروت متكاملة، وتم إشهار 4 جمعيات أهلية جديدة تعمل في مجال الخدمات بالمجتمع المحلي.



وأشار عبد العزيز إلى بحث 55 شكوى مقدمة من المواطنين في كافة مجالات العمل بوحدات التضامن الاجتماعي، وتسجيل 130 من مكلفي الخدمة العامة وبذلك يصل إجمالي عدد المسجلين 7264 مكلفًا، وتم إنهاء إجراءات 9 من الخريجين انتهوا من أداء الخدمة العامة، وفي مجال خدمات تنظيم الأسرة والتوعية ومن خلال 7 مراكز تابعة لمديرية التضامن الاجتماعي فقد استفادت 1300 حالة من خدمات المراكز بنطاق المحافظة، إضافة إلى صرف المساعدات الشهرية لعـ71 من أسر المقاتلين بإجمالي مبلغ يقترب من 16 ألف جنيه.