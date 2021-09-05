نائب عراقي: تزايد الهجمات الإرهابية في كركوك مؤشر خطير على عودة داعش

أكد عضو مجلس النواب العراقي، أرشد الصالحي، اليوم الأحد، أن تزايد الهجمات الإرهابية في مناطق جنوب كركوك يعتبر مؤشرا خطيرا على عودة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال الصالحي، في بيان له، حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "تزايد الهجمات الإرهابية خلال الآونة الاخيرة في كركوك مؤشر خطير يدل على عودة نشاط خلايا الإرهاب"، مشددا على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية والاستخبارية الموضوعة والحذر من بقايا تنظيم "داعش" وتكثيف الفعاليات الأمنية لملاحقة خلايا الإرهاب.

وأضاف: "تلقينا بالغ الحزن نبأ استشهاد 8 من عناصر الشرطة الاتحادية قرب ناحية الرشاد جنوب مدينة كركوك، إثر هجوم مسلح شنه تنظيم داعش الإرهابي".