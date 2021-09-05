4 قتلى و19 مصابا جراء هجوم انتحاري جنوب غربي باكستان

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لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 19 آخرون بجروح نتيجة انفجار قنبلة في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان.

وأشارت قناة "جيو نيوز" ​التلفزيونية الباكستانية اليوم الأحد، نقلا عن إدارة مكافحة الإرهاب في ولاية بلوشستان الباكستانية إلى أن الحديث يدور عن هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش تابعة لحرس الحدود على طريق ماستونج.

وحمل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حركة "طالبان باكستان" المسؤولية عن الهجوم، فيما أورد موقع "Dawn.com" الإخباري أن الحركة تبنت العملية.

وقالت أجهزة الأمن إن الانتحاري اقتحم سيارة تابعة لقوات إنفاذ القانون عند مركز التفتيش بواسطة دراجته النارية، مضيفة أن فريقا من إجارة مكافحة الإرهاب وصل إلى مكان الحادث وأن التحقيق قد بدأ في ملابسات الهجوم، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وذكرت القناة أن المصابين تم نقلهم إلى مستشفى الشيخ زايد.