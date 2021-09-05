قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن تغيير حياة الناس لم يتم إلا بجهد مجتمعي مشترك من الوزرات كالتضامن والثقافة والشباب والرياضة، ومنظمات المجتمع المدني، مطالبا ببذل جهد منسق ومستمر لتغيير أحوال وثقافة الناس.

وخاطب الرئيس السيسي، المصريين خلال كلمته باحتفالية "أبواب الخير"، اليوم الأحد، قائلا: "صندوق تحيا مصر تحت المسؤولية المباشرة لي، الجنيه مبيطلعش كدا، لازم أصدق علشان تطلع الفلوس، اطمئنوا أموالكم في أيدي أمينة بإذن الله، وتنفق بشكل مخطط".

وأعرب عن تمنياته بأن تتخطى أعمال الخير لصندوق تحيا مصر، الداخل وتمتد إلى خارج مصر.

ويتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الأحد أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية "أبواب الخير".

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن احتفالية أبواب الخير، التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 ملايين مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.