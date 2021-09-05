 روسيا تنفي المشاركة في اجتماع مجموعة الـ7 حول أفغانستان - بوابة الشروق
الأحد 5 سبتمبر 2021 1:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

روسيا تنفي المشاركة في اجتماع مجموعة الـ7 حول أفغانستان

وكالات:
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 1:14 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 1:14 م
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد، نفي روسيا مناقشة المشاركة في اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة السبع حول أفغانستان.

وذكر تقرير لصحيفة "نيكي" اليابانية في وقت سابق اليوم أن من المتوقع مشاركة الصين وروسيا، في الاجتماع، رغم أنهما ليسا أعضاءً فيها، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للتلفزيون الرسمي، وفقا لوكالة رويترز.

ونقلت إنترفاكس عن زاخاروفا "تلقينا إشارات من برلين وباريس قبل يومين عن اجتماع ما، لكن لم يذكر أي شيء عن مجموعة السبع".

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك