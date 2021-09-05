روسيا تنفي المشاركة في اجتماع مجموعة الـ7 حول أفغانستان

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأحد، نفي روسيا مناقشة المشاركة في اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة السبع حول أفغانستان.



وذكر تقرير لصحيفة "نيكي" اليابانية في وقت سابق اليوم أن من المتوقع مشاركة الصين وروسيا، في الاجتماع، رغم أنهما ليسا أعضاءً فيها، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للتلفزيون الرسمي، وفقا لوكالة رويترز.



ونقلت إنترفاكس عن زاخاروفا "تلقينا إشارات من برلين وباريس قبل يومين عن اجتماع ما، لكن لم يذكر أي شيء عن مجموعة السبع".