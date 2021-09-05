نائب محافظ شمال سيناء يتفقد أعمال المحاور الجديدة في العريش

تفقد اللواء هشام الخولي، نائب محافظ شمال سيناء الأعمال في محاور العريش الجديدة.

وخلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها العميد ماجد محمد ، رئيس مركز ومدينة العريش، وبحضور الجهات المعنية والجهة المنفذة، قام نائب المحافظ بمتابعة الأعمال في محور الفاتح بمنطقتي الريسة والبحر، بجانب متابعة الأعمال في محور الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وشدد نائب المحافظ علي سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مؤكدًا علي أن محاور مدينة العريش يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطن السيناوي.

كما شدد على تواجد ممثلي جميع المرافق الخدمية والجهات المعنية لاستكمال المرافق والخدمات اللازمة بالتزامن مع تنفيذ الأعمال في نطاق كل محور حرصًا على مصالح المواطنين وعدم التأثر من الخدمات والمرافق الموجودة، مشيرًا إلى أن تطوير المحور الساحلي يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى، وتتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.

وناشد نائب المحافظ المواطنين التعاون التام أثناء العمل في المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال وتسهيل حركة المرور حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى مسؤولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعًا طبقا لتوجيهات المحافظ.

وكان اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، قد عقد اجتماعًا مع ممثلي المرافق الخدمية والجهات المعنية بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحافظة، أعقبها جولة علي المحاور لتفقد الأعمال علي الطبيعة، ثم استكمال الاجتماع مرة اخري لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص سرعة انجاز الاعمال في المحاور الثلاثة.

وخلال جولته التفقدية التي رافقه خلالها العميد ماجد محمد احمد، رئيس مركز ومدينة العريش،وبحضور الجهات المعنية والجهة المنفذة، قام نائب المحافظ بمتابعة الأعمال في محور الفاتح بمنطقتي الريسة والبحر، بجانب متابعة الأعمال في محور الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وشدد نائب المحافظ علي سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مؤكدًا علي أن محاور مدينة العريش يتم تنفيذها بتوجيهات القيادة السياسية لخدمة المواطن السيناوي.

كما شدد على تواجد ممثلي جميع المرافق الخدمية والجهات المعنية لاستكمال المرافق والخدمات اللازمة بالتزامن مع تنفيذ الأعمال في نطاق كل محور حرصًا على مصالح المواطنين وعدم التأثر من الخدمات والمرافق الموجودة، مشيرًا إلى أن تطوير المحور الساحلي يبدأ من منطقة الميدان عند بوابة العريش الغربية حتى شارع الخزان كمرحلة أولى، وتتبعها المرحلة الثانية من شارع الخزان حتى منطقة الخلفاء الراشدين.

وناشد نائب المحافظ المواطنين التعاون التام أثناء العمل في المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال وتسهيل حركة المرور حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش بناء على توجيهات القيادة السياسية.

وأشار إلى مسؤولية مجلس مدينة العريش في الإشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وإنهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعًا طبقا لتوجيهات المحافظ.

وكان اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، قد عقد اجتماعًا مع ممثلي المرافق الخدمية والجهات المعنية بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحافظة، أعقبها جولة علي المحاور لتفقد الأعمال علي الطبيعة، ثم استكمال الاجتماع مرة اخري لمناقشة عدد من الموضوعات التي تخص سرعة انجاز الاعمال في المحاور الثلاثة.

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