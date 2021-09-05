علقت الإعلامية لميس الحديدي، على فوز نادي الزمالك بالدوري المصري هذا العام، قائلة: «طيب الزمالك أخد الدوري السنة دي.. ألف مبروك وماله، بالعكس المنافسة كويسة وتحفزنا وتخلينا كده نحس إن فيه منافسه أخيرا، بقي لنا سنين بتاخد البطولة بلا منافسة حقيقية».

وأشادت بأداء نادي الزمالك، معلقة: «لكن للموضوعية يعني وكلمه حق برضه الزمالك لاعبيه اجتهدوا في ظروف صعبة وقدروا يحققوا البطولة بعد غياب طويل، أنا ست بأحب المنافسة عموما لأنها تحسن الأداء وتشجع الجميع، خاصه إن الكورة في مصر يعني مش في أعظم حالاتها، مش شايفين صلاح ورونالدو وميسي يعني».

وأضافت عبر برنامجها «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة «ON»: «اللي عاوزة بس أعلق عليه هنا هو ليه لما فريق يكسب جمهوره يهاجم الفريق التاني، طب الزمالك اخد الدوري واحتفالات عظيمة، كأنه أخد كاس العالم ماشي، ليه بقي الهجوم؟ ليه الألفاظ ليه؟ احتفل بنفسك، مالك ومال الآخرين».

ووجهت الحديدي رسالة للإعلامي إبراهيم عيسى بعد الجدل الذي أثاره خلال الساعات الماضية بعد وصفه لشعار النادي الأهلي «الأهلي فوق الجميع» بالشعار النازي، متابعة: «صديقي إبراهيم عيسي قال إن جمله الأهلي فوق الجميع ده شعار نازي، يا صديقي الزملكاوي العزيز أنت عارف طبعا إنها جمله قالها صالح سليم في وقت انتخابات لوقف التناحر بين المرشحين قالهم الأهلي ومصلحته فوقكم كلكم فوق الأهداف الفردية، فوق المصالح الشخصية، وإحنا كأهلاويه مؤمنين بهذا الشعار، ده دستورنا اللي بنحترمه، دي مبادئ الأهلي وقيمه اللي مش بنتنازل عنها ولا علاقه لهذا الشعار أبدا بالنوادي الأخرى إحنا بنتكلم عن انفسنا، الكيان عندنا فوق الجميع وفيه أمثله كتيره جدا لذلك. الأهلي فوق الجميع».

وواصلت: «علشان كده واخدين ٢٦ بطولة دولية، آخرهم ١٠ مرات بطولة إفريقيا، ١١٢ بطولة محلية منهم ٤٢ مرة بطولة الدوري، نادي القرن يا جماعة عن حق، مش ناقصين بطولات، و لكن لازم برضه نركز ونعمل صفقات أفضل ونحسن الأداء ونزود المهاجمين، ده في إطار التحسين فقط. لكننا ندعم دايما فريقنا ونسانده».