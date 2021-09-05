عرض أكبر نيزك مريخى فى العالم بمتحف أمريكى

كشف متحف «مين للمعادن والأحجار الكريمة» فى مدينة بيثيل بولاية مينيسوتا الأمريكية، عن أكبر نيزك مريخى فى العالم، يزن 32 رطلا (14.5 كيلوجرام) ويبلغ عرضه 10 بوصات (25 سم) فى أوسع نقطة له.



ويضم المتحف ما يقرب من 6 آلاف صخرة قادمة من خارج كوكب الأرض، بما فى ذلك أكبر قطعة من صخور القمر وأقدم صخرة نارية، تشكلت من النشاط البركانى، فى النظام الشمسى، ويعد النيزك المريخى، هو أحدث قطعة يكشف عنها المتحف.



وسقط النيزك المريخى على الأرض بعد أن قام مذنب أو كويكب كبير بتفجيرها عن سطح كوكب المريخ، حيث يمكن أن تسقط صخور المريخ على الأرض على شكل نيازك، ويتم اقتلاعها من المريخ خلال أحداث تأثير كبيرة وحيوية، كما يقول كارل أجى، مدير معهد الأرصاد الجوية بجامعة نيو مكسيكو فى تقرير نشره أول من أمس موقع «لاسف ساينس».



و«صخرة المريخ، المسماة (تاودنى 002)، هى إلى حد بعيد أكبر نيزك مريخى سقط على الأرض»، كما يؤكد أجى، الذى شارك فى التأكد من أن «الصخرة تنتمى بالفعل للكوكب الأحمر»، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.



واكتشف جامع نيازك محلى صخرة المريخ (تاودنى 002)، بالقرب من منجم ملح صحراوى فى مالى، قبل أن يحصل عليها تاجر النيازك الرائد عالميا داريل بيت، الذى قام ببيعها لمتحف مين للمعادن والأحجار الكريمة فى أبريل الماضى، وذلك بعد أن أرسل عينة صغيرة منها إلى أجى لتأكيد أصلها.



ويقول إن «النيازك المريخية لها توقيعات كيميائية محددة، وأن المعادن والعناصر الموجودة فى (تاودنى 002) تتطابق تماما مع معادن المريخ المعروفة». ويضيف أن «النيزك المريخى من نوع (شيرجوتيت)، وهو النوع الرئيسى من نيازك المريخ، ويحتوى على معادن الزبرجد الزيتونى والبيروكسين والفلسبار المتحول بالصدمات، والتى تشكلت من تأثير العمليات التى أدت إلى اقتلاع تلك الصخرة من المريخ».



ويرجح أجى أنها على ما يبدو «تشكلت فى حلقة بركانية على المريخ قبل أكثر من 100 مليون سنة، وسقطت على الأرض ربما فى المائة عام الماضية بسبب حالتها المحفوظة جيدا».