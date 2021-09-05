 رئيس الوزراء العراقي يوجه بتنفيذ عملية نوعية استباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء العراقي يوجه بتنفيذ عملية نوعية استباقية ضد الخلايا الإرهابية النائمة

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:11 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 11:11 م

وجَّه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتنفيذ عملية نوعية استباقية ضد "الخلايا الإرهابية النائمة"، وذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الوطني.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي، حسبما أوردت قناة "السومرية نيوز" العراقية مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء بحث -خلال الاجتماع- وضع آليات فاعلة لمنع تكرار حصول الخروقات الأمنية في محافظة كركوك.

وأكد الكاظمي أن سوء الإدارة والتقصير أحيانا في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات، مشددا على أهمية وضع آليات جديدة لتجنب تكرار الحوادث الأمنية.

ونبّه الكاظمي إلى أن محافظة كركوك تمتاز بتنوعها، وهناك من يسعى إلى خلق فتنة، ولاسيما مع قرب الانتخابات.

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