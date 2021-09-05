محافظ المنيا يتابع وصول أجهزة طبية لدعم تطوير مستشفى الصدر والحميات

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تسلمت مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية لدعم مستشفى صدر المنيا والحميات، في إطار المرحلة الثانية لتطوير المستشفيين، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ، خلال تفقد السيارات المحملة بالأجهزة أمام ديوان عام المحافظة، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مضيفا أن الدولة المصرية تعمل على توفير كل سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، واللواء ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

وأكد أن الأجهزة تأتى في إطار التطوير الذى طال المستشفيين ولمواجهة الموجة الحالية من فيروس كورونا تحسبا لزيادة عدد المصابين في المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم وصول 39 سرير رعاية، و40 سريرا داخليا، و12 جهاز تنفس صناعى، مشيرا إلى استمرار التنسيق الدائم مع وزارة الصحة لتقديم الدعم الكامل لكل مستشفيات المحافظة.