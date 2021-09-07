 «آركو» تدين الهجمات المتكررة على السعودية وتدعو لوقفها - بوابة الشروق
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«آركو» تدين الهجمات المتكررة على السعودية وتدعو لوقفها

أ ش أ
نشر في: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 3:03 م | آخر تحديث: الأحد 5 سبتمبر 2021 - 3:03 م
أدانت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر (آركو)، تكرار استهداف المنشآت المدنية والأحياء السكانية في السعودية، والتي استهدفتها عدد من الطائرات المسيّرة خلال اليومين الماضيين، مؤكدة أن تكرار الاعتداء على المنشآت المدنية في المملكة وتعريض المدنيين للخطر أمر يدعو إلى القلق، وفيه إصرار ومكابرة وتحدٍ للمجتمع الدولي.

وشدد الأمين العام للمنظمة الدكتور صالح بن حمد التويجري - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية اليوم الأحد - على أن المجتمع الدولي لابد وأن يتحمل مسؤولياته بكل اقتدار، وأن ينتقل من عبارات الاستنكار والتنديد إلى اتخاذ إجراءات عملية صارمة لوقف تلك الاعتداءات، لاسيما أن مؤسسات المجتمع الدولي (الأمم المتحدة ومجلس الأمن) والمؤسسات الدولية الحكومية الأخرى تمتلك الأدوات الرادعة لتلك التجاوزات المتتالية على المنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة.

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