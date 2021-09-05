زوجة الطبيب فاقد البصر: زوجي يعاني اليأس والخوف الشديد ولا يفارق غرفته

قالت مروة ممدوح زوجة الطبيب البطل محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء علاجه لمرضى كورونا بمستشفى العزل بمدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، إنّ جلوس زوجها بهذا الشكل يحطمه نفسيًا، لأنه يعيش حياته في الظلام ولديه فراغ كامل ويشعر بالخوف واليأس التدريجي.

وأضافت خلال حديثها مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدكتور محمود لم يخرج من غرفته لفترة وصلت إلى أربعة أيام، مشيرة إلى أنها كانت تسكن في البداية في منزل وسط الأهل وكان زوجها يعرف أين وكيف يتحرك.

وأوضحت أنه بعد الانتقال إلى المنزل الجديد، أصبح لا يستطيع أن يتحرك لأنه لا يتخيله، وتابعت: "لا نعرف أحدًا من الجيران، ولا أستطيع أن أشتري متطلبات المنزل ولا أعرف أتركه".