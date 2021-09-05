وكالة أنباء أفغانية: عودة عمل معظم البنوك الخاصة في كابول

ذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن معظم البنوك الخاصة في العاصمة الأفغانية كابول فتحت أبوابها وتعمل كالمعتاد بناء على توجيهات من البنوك المركزية في أفغانستان، لكن لا يزال سحب الأموال يمثل تحديًا نظرا للتزاحم الكبير خارج أبواب البنوك.

وأوضحت الوكالة الأفغانية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد - أن البنوك الخاصة لم تفتح جميع فروعها في العاصمة الأفغانية، أما في تلك الفروع التي فتحت أبوابها فقد تزاحم العشرات في صفوف طويلة ما جعل عملية سحب الأموال مستحيلا.

وقال أحد عملاء البنوك في كابول: "لقد انتهى المبلغ النقدي الذي أملكه والآن ليس لدي أي نقود على الإطلاق حتى لشراء الطعام وحل مشاكلي اليومية".