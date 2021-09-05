عروض غنائية واستعراضية لفرقتي الأوبرا بالعربي والأنفوشي على المسرح المكشوف بمطروح

قدمت فرقتا الأوبرا بالعربي والأنفوشي للموسيقى العربية مجموعة من الأعمال الغنائية والاستعراضية، بالمسرح المكشوف في النادى الاجتماعي بمطروح.

ويأتي ذلك في إطار فعاليات مبادرة صيف بلدنا، التي أطلقتها هيئة قصورالثقافة بمحافظة مطروح، ومن المقرر أن تستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري.

وقدمت فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية، في عرضها الأول مجموعة متميزة من الأغاني منها "ميدلي محمد عبد الوهاب غناء المجموعة، إن كنت ناسي أفكرك غناء نرمين محمود، وكامل الأوصاف فتني غناء زياد محمد، بتسأل ليه عليا غناء نورهان غالب، ولما راح الصبرغناء شيرين شاكر، ياوحشني رد عليا غناء نور بركات، وميدلي فلكور صعيدي غناء المجموعة، مال القمر ماله غناء هيثم مدحت بسيوني، وأحلي بلاد الدنيا بلادي غناء المجموعة، بقيادة الفنان هيثم مدحت بسيوني".

وكانت فرقة أوبرا عربي بقيادة الفنان محمد مصطفى قدمت مجموعة من الاستعراضات على مسرح النادي الاجتماعي، منها كوكتيل "مسرحية ريا وسكينة، وقلبي دليلي، وقلبي ياخمس قارات من فيلم مطاردة غرامية، ومنديل الحلو، حنكورة، وبتسال ليه عليا، وأغاني مسرحية شارع محمد علي، عنابي، تتر مسلسل هو وهي، وحبيبي ياعيني، اللي يقدر علي قلبي، وأغنية إنجليزية، حلاوة شمسنا، ومونولوج أهل الفن لإسماعيل"، وذلك من خلال ليلتين عرض على المسرح المكشوف وسط حضور جماهيري كبير.