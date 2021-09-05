البرهان يؤكد عمق ومتانة العلاقات السودانية الاريترية

أشاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بمستوى العلاقات الثنائية بين السودان وإريتريا، مؤكدا عمق ومتانة العلاقة بين البلدين.

والتقى البرهان، اليوم الأحد، مع سفير إريتريا لدى السودان عيسى أحمد عيسى، الذي نقل لرئيس مجلس السيادة السوداني رسالة شفوية من الرئيس الإريتري سياسي أفورقي، تتعلق بالعلاقات بين الخرطوم وأسمرا وسبل تعزيزها وترقيتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأوضح السفير الإريتري، في تصريح صحفي، أنه نقل خلال اللقاء لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن البرهان، تحيات الرئيس أفورقي، مضيفا أن الرسالة تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية وتمتين أواصر حسن الجوار بين البلدين إلى جانب تقوية التعاون في قضايا الإقليم.

وقال السفير الإريتري، إن الرسالة التي نقلها من الرئيس أفورقي لرئيس مجلس السيادة "أخوية وودية"، وتركز على التنسيق والتعاون بين الرئيسين، معربا عن أمله في أن يشمل هذا التنسيق والتعاون كل رؤساء المنطقة من أجل الاستقرار والتنمية في الإقليم.