وزيرة الصحة: لا يمكننا حصر عدد مرضى دلتا بلس في مصر

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن عدد إصابات متحور دلتا بلس في مصر ليس كبيرا، وأن جميع هذه الحالات لم تستدعِ دخول المستشفى.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on"، مساء الأحد، أنه لا يمكن إحصاء عدد مرضى دلتا بلس في مصر، لافتة إلى أن هذا المتحور ظهر في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.

وأشارت إلى أن الأزمة في هذا المتحور هي سرعة انتشاره أكثر من المتحورات الأخرى، مؤكدة أن هناك بعض المناطق من العالم تشهد تفشيًّا لمتحورات أخرى، تكون أكثر قسوة على صعيد طبيعة الإصابة.

وأوضحت الوزيرة، أن المصابين بمتحور دلتا بلس يحصلون على نفس البروتوكول العلاجي الذي حدّدته وزارة الصحة والسكان لمرضى كورونا بشكل عام.