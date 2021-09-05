أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تكريم الطفلة هنا التي ترعى والديها المريضين بالضمور والشلل.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة" الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، على القناة الأولى، مساء السبت، إن هذه الطفلة الصغيرة تدير المنزل بشكل كامل، مع إصابة والديها وعجزهما عن الحركة، فيما تعتبر مصادر الرزق قليلة للغاية، إذ يقتصر الأمر على معاش تكافل وكرامة.

وأضاف المحافظ أن تفقد منزل الحالة، لتقديم كل المساعدات الممكنة لهذه الأسرة، إذا تعاني الأم من التهاب خلوي في القدم وسمنة مفرطة وشلل أطفال، فيما يعاني الأب من وهن وضمور في العضلات.

وأشار إلى أن الطفلة هنا تتولى كل أعمال المنزل، بما في ذلك رعاية احتياجات أخواتها الثلاثة، لافتًا إلى نقلهما إلى مستشفى زفتى العام وقدمت لهما الفحوصات والتحاليل اللازمة من قِبل فريق طبي متكامل.

ولفت رحمي، إلى أن تعليم أطفال هذه الأسرة سيكون على نفقة المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وتوفير ملابس لهم إلى جانب أدوات مكتبية، مشيرًا أيضًا توفير مدرسين متطوعين لمساعدتهم دراسيًّا لحين الانتهاء من مراحل التعليم الكاملة.

وأوضح المحافظ أن الشقة التي تقيم فيها الأسرة متواضعة وتفتقد الكثير من الأجهزة، مؤكدًا أنه سيتم نقلهم إلى شقة تابعة للمحافظة عقب تنفيذ بعض أعمال المحارة والدهان، فيما تتكفل المحافظة بدفع الإيجار لحين الانتهاء من تشطيب الشقة.