التضخم في كولومبيا يتجاوز الحد الأعلى لمعدله المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2017

تجاوز التضخم في كولومبيا الحد الأعلى لمعدله المستهدف للمرة الأولى منذ عام 2017، مما يعني أن كل اقتصاد رئيسي في أمريكا اللاتينية يفتقد الآن هدفه التضخمي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 44ر4% في آب/أغسطس عن الشهر نفسه من العام السابق، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الكولومبية اليوم السبت، وهو أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 3% زائد أو ناقص نقطة مئوية واحدة.

وكانت النتيجة أعلى من متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم بنسبة 2ر4%

وفي الأشهر القلائل الماضية، شددت البنوك المركزية في جميع أنحاء المنطقة سياستها النقدية مع تسارع التضخم إلى ما هو أبعد من هدفه في البرازيل والمكسيك وتشيلي وبيرو.

وصدمت تشيلي المتداولين هذا الأسبوع بأكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عقدين، في حين من المتوقع أن يرفع صناع السياسة في كولومبيا تكاليف الاقتراض هذا الشهر للمرة الأولى منذ 5 سنوات.