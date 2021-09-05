هيئة برازيلية تحظر استخدام لقاحات كورونافاك المعبأة في مصنع لم تتم الموافقة عليه

حظرت وكالة الرقابة الصحية البرازيلية "أنفيزا" توزيع واستخدام دفعات لقاحات كورونافاك التي عبأتها الشركة المصنعة سينوفاك في مصنع لم تفحصه أو توافق عليه الوكالة، وفقا لبيان.

وأوضحت "أنفيزا" أنه تم اتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر الصحية المحتملة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وأبلغ معهد بوتانتان "أنفيزا" أن سينوفاك أرسلت 25 دفعة إلى البرازيل بإجمالي 1ر12 مليون جرعة.

كما تم تعبئة 17 دفعة أخرى تحتوي على 9 ملايين جرعة في مكان لم تفحصه "أنفيزا" وهي في طور إرسالها إلى البرازيل.

وتقول "أنفيزا" إنها ستقيم ظروف ممارسات التصنيع الجيدة للمصنع غير المعتمد، والأثر المحتمل لهذا التغيير في الموقع على متطلبات الجودة والسلامة والفعالية، وأي تأثير على الأشخاص الذين تم تطعيمهم بهذه الدفعة.