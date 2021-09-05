يلتقي المنتخب المصري ونظيره الجابوني، اليوم الأحد، على ستاد دو فرانسفيل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

ويدخل المنتخب الوطني المباراة متسلحًا بالتاريخ في مواجهاته مع الجابون حيث لم يتعرض لأي هزيمة خلال 3 مباريات دولية جمعت الفريقين، حقق خلالها الفوز في مباراة وتعادل في مباراتين.

ويشهد اللقاء تواجد نجم منتخب مصر محمد صلاح، لاعب ليفربول، بعدما غاب عن المباراة الماضية أمام أنجولا والتي حسمهها الفراعنة لصالحهم بهدف نظيف.

ويواجه صلاح تحدي من نوع خاص عندما يواجه بيير إيمريك أوباميانج، نجم أرسنال والمنتخب الجابوني، والذي قاد منتخب بلاده في الجولة الأولى وانتهت بالخسارة 2-1.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز وتصدر المجموعة من أجل التأهل للمرحلة الحاسمة التي تحدد 5 منتخبات تمثل القارة الإفريقية في كأس العالم المقبلة، من خلال اللعب مباراتين ذهابًا وإيابًا بعد القرعة التي تقام عقب انتهاء مرحلة المجموعات.