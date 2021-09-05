الصحة العالمية: 8 من كل 10 دول إفريقية لن تحقق تطعيم 10% من سكانها ضد كورونا قبل نهاية سبتمبر

ذكرت منظمة الصحة العالمية أن 42 من أصل 54 دولة إفريقية، أي حوالي 80 % من بلدان القارة، لن تتمكن من تطعيم 10% من سكانها ضد فيروس كورونا بنهاية شهر سبتمبر الجاري، إذا استمرت الوتيرة الحالية لإيصال اللقاحات.

وأضافت المنظمة الدولية أن تسع دول أفريقية "بينها جنوب إفريقيا والمغرب وتونس"، وصلت إلى الهدف العالمي الذي حددته جمعية الصحة العالمية في مايو، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تحقق ثلاث دول أفريقية أخرى الهدف.

ونوهت المنظمة بأن مايقرب من 21 مليون جرعة لقاح وصلت لقارة إفريقيا عبر مرفق "كوفاكس" في شهر أغسطس، ذاكرة أنه من المتوقع وصول المزيد من اللقاحات من كوفاكس والاتحاد الأفريقي بنهاية سبتمبر، وستوجد جرعات كافية لتحقيق الهدف وتطعيم 10% من السكان، وأضافت المنظمة أنه في حين قامت العديد من الدول الإفريقية بتسريع التطعيمات ضد كورونا في شهر أغسطس، إلا أن 26 دولة استخدمت أقل من نصف اللقاحات الخاصة بها.

وأشارت المنظمة الدولية إلى تلقي أكثر من 143 مليون جرعة في أفريقيا إجمالا، وتم تطعيم 39 مليون شخص (حوالي 3٪ فقط من سكان إفريقيا) بشكل كامل، مضيفة أنه بالمقارنة يتم تطعيم 52٪ من الأشخاص بشكل كامل في الولايات المتحدة الأمريكية و57٪ فى الاتحاد الأوروبي.

وذكرت المنظمة أن الإصابات بالفيروس تتراجع بشكل طفيف في إفريقيا، لكنها لاتزال مرتفعة، موضحة أن ارتفاع عدد الحالات الجديدة في وسط وشرق وغرب إفريقيا أدى إلى ارتفاع عدد الحالات إلى ما يقرب من 215 ألف حالة في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

وذكرت المنظمة أنه تم العثور على متغير دلتا في 31 دولة إفريقية، بينما تم العثور على متغير ألفا في 44 دولة، ومتغير بيتا في 39 دولة.