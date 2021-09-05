ناشط أفغاني: طالبان تقتل امرأة حامل كانت تعمل شرطية قبل سيطرة الحركة على أفغانستان

قال ناشط أفغاني اليوم الأحد إن مسلحي طالبان قتلوا امرأة حامل كانت تعمل شرطية في ولاية غور غربي أفغانستان قبل أن تسيطر ميليشيا الحركة على البلاد.



وقال حسن حكيمي وهو ناشط بالمجتمع المدني يقيم في الخارج إن المرأة القتيلة تدعى "نيجارا" وكانت تعمل في أحد السجون، وأوضح أنها قتلت أمام زوجها وابنها ليل أمس السبت.



كما أكد مسؤولان سابقان في الولاية طلبا عدم ذكر اسميهما، وقوع ذلك الحادث.



وذكر حكيمي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "كنا قلقين بشأن النساء اللواتي كن يعملن لدى الشرطة .. وفي مديرية شؤون المرأة". واضاف ان "طالبان حذرتهن عدة مرات".



وانتقد الناشط الجماعة المسلحة بسبب ما تقوله عن "العفو العام" المحتمل، قائلا إن أفعالها تتعارض مع أقوالها.



ولم يصدر رد فعل فوري من طالبان.