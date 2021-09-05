محافظ بورسعيد يستقبل مساعد وزير التموين

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الدكتور محمد عشماوى مساعد وزير التموين، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك فى إطار متابعة تقديم الخدمات التموينية وانتظام سير العمل بمديرية التموين في بورسعيد.

وخلال اللقاء، ناقش المحافظ مع مساعد وزير التموين، عددا من الموضوعات المتعلقة بمدى توافر احتياجات المحافظة من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة ببورسعيد، وانتظام العمل بمصانع إنتاج المواد الغذائية والخطط المستقبلية لدعم قطاع التموين بالمحافظة.

وبعث محافظ بورسعيد، عبارات الشكر لوزير التموين على اهتمامه بتنمية ودعم قطاع التموين ببورسعيد، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين ويتماشى مع التنمية التي تشهدها بورسعيد فى كل المجالات.